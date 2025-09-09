Una mujer denuncia que sus hermanas mayores intentan desalojarla de la vivienda familiar en el Callao mediante agresiones físicas y psicológicas constantes. Nancy, la hermana menor de cuatro mujeres, presenta medidas de protección judicial contra Margarita Mercedes, quien habría ingresado violentamente al domicilio para golpearla. El conflicto se centra en una propiedad a nombre de sus padres, donde la madre octogenaria sufre discapacidad auditiva y trastornos de personalidad que le impiden intervenir.

La afectada relata que las agresiones incluyen robos de pertenencias y hasta la intervención de policías que no respetaron las órdenes de alejamiento existentes. Este caso evidencia las fracturas familiares por herencias que escalan a violencia física, requiriendo la intervención de instituciones como el Ministerio de la Mujer. La víctima expresa su dolor por estar separada de su madre dependiente, mientras busca apoyo de la Beneficencia Pública para reubicarse de manera digna y segura.

