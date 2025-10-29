Un insólito hecho ha causado conmoción en el municipio de Landázuri, Santander (Colombia), tras difundirse un video grabado por cámaras de seguridad del cementerio municipal.

En las imágenes se observa a una mujer desenterrando los restos de su esposo para “bañarlo, cambiarlo y compartir unas cervezas” junto a él. El video muestra el féretro del fallecido fuera de la tumba, mientras la mujer conversa con él como si estuviera vivo.

En un momento, incluso parece discutir con el difunto, mientras a su lado se observan varias cervezas y una muda de ropa limpia.

Un cuidador del cementerio se acercó a preguntarle: “¿A usted quién le dio permiso de abrir ahí, mamita?”, sorprendido por la escena.

Trastorno emocional y duelo extremo

Usuarios en redes sociales señalaron que la mujer podría padecer un trastorno mental derivado del duelo, una condición común tras la pérdida de un ser querido.

Expertos explican que la muerte de un familiar puede generar emociones intensas como tristeza profunda, negación, ira, culpa y ansiedad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO