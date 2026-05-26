Una comerciante enfrentó a los extorsionadores que colocaron un explosivo en su negocio de lubricantes en la urbanización La Alameda, en la provincia de Trujillo, luego de que la policía capturara a los presuntos implicados.

“Nosotros no somos gente de riqueza, solamente te digo que ustedes se han metido con un hijo, con hijos de Dios”, añadió.

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¿Cómo fue el ataque a local comercial en Trujillo?

Los dos jóvenes llegaron al lubricentro Tiago la noche del pasado sábado, dejaron el artefacto explosivo y huyeron. La explosión destruyó parte del portón del negocio y generó pánico entre los vecinos de la zona. La comerciante les recalcó que no tenía dinero y que solo Dios sería quien se encargue del castigo.

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Captura de los implicados

La policía capturó a Estefano Silva, de 20 años, y a un menor de 17 años, quien habría tenido el explosivo antes de dejarlo en el negocio. El menor declaró que sintió olor a quemado y que dejó el artefacto porque le pareció un juguete. Las cámaras de seguridad facilitaron la identificación de ambos jóvenes.

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Investigación en curso

Las investigaciones están a cargo de la Unidad Especializada de Extorsión de Trujillo para determinar el móvil del atentado. “Dios es el que va a hacer justicia y les va a hacer pagar a ustedes por sus actos”, expresó la comerciante mientras miraba cara a cara a los presuntos extorsionadores que había atentado contra su local minutos antes.