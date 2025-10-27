Una mujer protagonizó un incidente en el cantón Daule, de Guayas, Ecuador, cuando dañó el carro de su expareja. Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, muestran cómo la fémina reaccionó tras presuntamente descubrir una infidelidad, lo que desató la viralización del hecho entre usuarios de distintas plataformas.

Como se aprecia en el vídeo, la mujer llegó a bordo de una camioneta al estacionamiento donde estaba el carro de su expareja -un turismo blanco– y sacó una pintura en spray con la que lo dañó.

Es así que la fémina, una joven de unos 20 a 25 años, comenzó a pintar sobre el lateral derecho del vehículo la frase “perro infiel“, y luego siguió ‘escribiendo‘ con la pintura negra por el frente y el costado izquierdo del automotor.

“Traidor maldito“, decía lo que la joven escribió sobre el costado izquierdo del carro, además del gesto obsceno del dedo medio alzado.

Según medios, las autoridades locales de Ecuador indicaron que aún no se ha confirmado si se interpuso una denuncia formal por el incidente.

No obstante, recordaron que causar daños a bienes ajenos puede constituir un delito sancionado por la ley ecuatoriana, y quienes cometan este tipo de actos podrían enfrentar sanciones penales o civiles.

Expertos en derecho sugieren que, incluso en casos de conflictos personales, la vía legal siempre debe prevalecer sobre la violencia o la destrucción de propiedad.

‘No debo rebajarme’: Opinión y debate en redes sociales

El caso de la mujer que dañó el carro de su expareja por una supuesta infidelidad generó una oleada de comentarios en redes sociales, donde los internautas expresaron opiniones diversas sobre la situación.

Algunos señalaron que la mujer no debería rebajarse por un hombre que no la valoró: “Repite conmigo: No debo rebajarme por un hombre que no vale la pena”.

Otros enfatizaron que el vehículo no tenía culpa y criticaron la acción de dañarlo: “Qué culpa tiene el auto… aléjate, no se puede mendigar amor”.

