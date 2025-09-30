Una mujer fue brutalmente asesinada por un celular en El Agustino, donde Rosa Elena Vergara, de 28 años, se convirtió en víctima de un sicario motorizado que actuó con sevicia. El crimen ocurrió cerca de las 10 am, cuando la joven, quien acababa de mudarse hace seis meses a la urbanización Naciones Unidas, caminaba tranquilamente por las calles que creía seguras.

El sujeto le disparó a quemarropa después de que ella, mostrando una valentía desesperada, arrojará el dispositivo dentro de una tienda para evitar el robo, lo que desencadenó la furia del criminal.Testigos relatan que los asaltantes transitan diariamente robando celulares, mientras la comunidad clama por mayor presencia de serenos y policías que les permitan recuperar la tranquilidad perdida.

