Una mujer fue captada golpeando brutalmente a su perrito, un acto de crueldad que quedó registrado en video por una vecina del distrito de Santa Anita, quien desde el tercer piso fue testigo de cómo la agresora jaloneaba al animal y se escuchaban sus gritos de dolor. Además relata que el animalito quedó arrastrándose sin poder caminar, una imagen que evidencia la severidad del maltrato y que la motiva a buscar urgentemente la intervención de las autoridades.

La testigo, quien confesó sentirse impotente y haber llorado ante la situación, asegura que estos hechos lamentables vienen ocurriendo durante los últimos días, donde el maltrato no se limita a un solo evento, e incluso indica que la presunta agresora tendría alteraciones mentales, lo que genera temor en los residentes y complica una intervención directa.

