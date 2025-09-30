Una mujer es extorsionada por vender pollo broaster en el Callao, donde sujetos encapuchados actuaron de madrugada para golpear su negocio y dejar un mensaje con cuatro balas. La víctima, quien trabajó más de 20 años en el distrito, ha decidido cerrar definitivamente su brostería de San Judas Tadeo, demostrando cómo la extorsión destruye el sustento de pequeños comerciantes que apenas sobreviven al día.

Los delincuentes, que se identifican como “Los Malditos del Callao“, exigen 4000 soles por “cuidado” del local y amenazan con tomar “decisiones contundentes” contra la familia si no pagan. El esposo de la dueña recibió amenazas de muerte específicas, generando un terror que paralizó por completo las actividades del negocio familiar. Este caso evidencia la cruel estrategia de grupos criminales que atacan negocios modestos ubicados en viviendas particulares, aprovechando su vulnerabilidad.

