Brasil se encuentra conmocionado tras un caso de violencia doméstica que terminó con un desenlace fatal. Una mujer que era golpeada habitualmente por su pareja terminó matándolo y alega defensa propia.

Según medios locales, la mujer grabó un video con su celular donde se observa al agresor, sin camisa y con calzoneta azul, golpeándola brutalmente en el rostro y lanzándola contra un sofá.

Con el rostro ensangrentado, la víctima difundió el material y afirmó que se vio obligada a acabar con la vida de su pareja debido al constante abuso.

Brasil: violencia contra la mujer alcanza cifras alarmantes

Un estudio del Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) indica que en los últimos 12 meses, el 37,5 % de las mujeres mayores de 16 años sufrió algún tipo de violencia, la tasa más alta registrada hasta la fecha.

Además, el 40,7 % de las mujeres encuestadas confesó haber sido víctima de violencia física, sexual o psicológica a lo largo de su vida por parte de su pareja o expareja.

Se estima que el 60 % de los casos recientes ocurrieron dentro del propio hogar, lo que evidencia la vulnerabilidad de las víctimas en sus espacios más íntimos.

