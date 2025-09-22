Una mujer lanza insultos racistas a pasajeros del Metropolitano en un video que se viraliza en redes sociales, donde profirió frases como “serranos son, serranos morirán”. El altercado ocurrió dentro de uno de los buses del corredor, cuando la sujeto inició una diatriba contra las personas que la rodeaban, generando indignación entre los presentes.

La mujer, quien es de nacionalidad peruana, intentó distinguirse afirmando que toda su familia era de Lima. La situación escaló cuando algunos pasajeros respondieron a los agravios, lo que provocó que la individuo recrudeciera sus comentarios discriminatorios. Este episodio, que muestra la crudeza del racismo cotidiano, ha reavivado el debate sobre la necesidad de campañas de concientización en espacios públicos.

