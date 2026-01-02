Una joven fue detenida en la ciudad de São Paulo, Brasil, luego de presuntamente perseguir y atropellar mortalmente a su pareja y a una mujer que lo acompañaba, tras un conflicto sentimental. La sospechosa fue identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 años, estudiante de Ciencias Veterinarias.

De acuerdo con las autoridades, la joven habría embestido con su vehículo a Raphael Canuto Costa y a Joyce Correa da Silva, quienes se desplazaban en una motocicleta. El impacto fue de tal magnitud que las víctimas salieron proyectadas varios metros y murieron en el lugar.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia, imágenes que ahora forman parte central de la investigación judicial.

Una noche que terminó en tragedia para Geovanna Proque da Silva

Según reconstruyeron los investigadores, el episodio se originó durante la madrugada, luego de una reunión social organizada por Raphael en su vivienda.

Geovanna no se encontraba en el lugar y comenzó a enviar mensajes insistentes preguntando por la presencia de una joven a la que no conocía.

Testigos señalaron que la mujer que estaba con Raphael era una amiga de la infancia, sin vínculo sentimental alguno. Sin embargo, la discusión escaló rápidamente a través de mensajes con tono amenazante, lo que encendió las alertas entre quienes presenciaban el intercambio.

Poco después, Geovanna llegó al lugar acompañada de su madrastra. Tras una fuerte discusión, Raphael decidió retirarse del sitio en motocicleta junto a su amiga Joyce, aparentemente para evitar que el conflicto continuara.

Video: la persecución y el ataque

Minutos después, Geovanna subió a su automóvil y salió tras ellos, alcanzándolos en la vía pública y arremetiendo directamente contra la motocicleta. En su huida, también embistió a un peatón, quien resultó con heridas de consideración y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Tras el atropello, la joven abandonó el lugar, pero fue localizada poco después en una calle cercana, en estado de alteración. Agentes policiales la protegieron de un grupo de personas que intentaba agredirla y la trasladaron bajo custodia a un hospital debido a lesiones en brazos y cuello.

