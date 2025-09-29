Una mujer murió baleada por un motorizado que le arrebataba su teléfono en El Agustino cuando se dirigía a su trabajo como repartidora en el centro de Lima. El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:40 am en el cruce de las calles Brasil con Alemania, lugar donde peritos de criminalística realizan las diligencias correspondientes. La familia de la joven de 28 años comenzaba a llegar al lugar mientras su amiga y compañera de vivienda identificaba el cuerpo.

Rosalina Vergara Solórzano, quien solo tenía seis meses viviendo en la zona, intentó refugiarse en el frontis de una tienda comercial mientras el delincuente le apuntaba con su arma. Testigos reportan que la víctima lanzó su celular al interior del establecimiento, acción que desencadenó la furia del asaltante quien disparó tres veces a quemarropa, asesinándola fríamente a plena luz del día frente a cámaras de seguridad que captaron la escena completa.

