Una suboficial de la Policía Nacional del Perú vive de milagro tras ser arrollada de manera violenta por una minivan que se dio a la fuga en el distrito de Los Olivos. La agente, identificada como Luisa Quispe Álvarez de 30 años, se encontraba realizando un operativo de tránsito cuando el conductor de una van de color plomo se abalanzó sobre ella a alta velocidad, un hecho cuyo impacto fue de tal magnitud que su casco salió despedido. El suceso, que conmociona a la institución, ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del último sábado, dejando a la efectiva con traumatismos de consideración que requirieron su inmediato traslado al hospital policial.

Aunque los serenos del distrito acudieron rápidamente para prestar los primeros auxilios y colocarla en una camilla, la identidad del responsable permanece en el anonimato luego de que huyera del lugar sin inmutarse. La placa del vehículo agresor, que ya se encuentra bajo investigación, figura a nombre de Silvia Adela Guevara Paredes, sin que hasta el momento se hayan obtenido más datos sobre el paradero del conductor. Las autoridades continúan con las pesquisas para dar con el implicado y aclarar las circunstancias de este grave ataque.

