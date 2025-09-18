Una mujer se debate entre la vida y la muerte tras desmayarse mientras bajaba por las escaleras del local municipal de Tumbes, sufriendo un impacto craneal de extrema gravedad. Médicos del hospital regional luchan por estabilizar su estado neurológico, pues el golpe provocó daños cerebrales que requieren intervención quirúrgica especializada.

La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva familiar, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con múltiples traumatismos en la cabeza tras la caída libre. El accidente ocurrió cuando la ciudadana perdía abruptamente la conciencia, justo en el momento crítico de descender por el tramo escalonado. El caso expone la falta de medidas preventivas en edificios públicos provinciales, donde escaleras sin barandas adecuadas representan riesgos latentes.

