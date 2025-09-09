Una mujer se descompensó durante la ceremonia de entrega de títulos de propiedad encabezada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, un incidente que ocurrió mientras la beneficiaria recibía el documento después de haber esperado 25 años. Lidia V, de 45 años y originaria del distrito de Aina en Ayacucho, se desmayó en el acto protocolario cuando le fue entregado el anhelado título, siendo presentada como madre, abuela y trabajadora incansable.

La mujer fue auxiliada de inmediato y se recuperó prontamente, según confirmaron testigos del hecho que atribuyeron el desvanecimiento a la emoción acumulada por décadas de espera. La presidenta Boluarte reflexionó sobre el hecho señalando que “cuando se han esperado muchos años en tener algo que sea nuestro como la casa, las emociones pueden ser de distintas maneras”, destacando cómo estas experiencias unen a las familias peruanas.

