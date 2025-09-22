Una mujer se encuentra en emergencia luego de ser atacada por un enjambre de abejas de aproximadamente cien insectos en Jesús María. El hecho ocurrió el domingo por la tarde cuando la joven, quien realizaba labores de promoción para una inmobiliaria, chocó con un arbusto que contenía un panal. Este caso, que pudo terminar en tragedia, revela una grave negligencia y la falta de protocolos de seguridad para quienes laboran en la vía pública.

Las imágenes del incidente, grabadas por una vecina, muestran a la víctima gritando y pidiendo auxilio mientras los insectos cubrían su cabello. Lo más grave fue la omisión de ayuda por parte de trabajadores de la empresa inmobiliaria, quienes presenciaron la escena desde el interior de sus oficinas y cerraron la puerta. La joven, que incluso se arrodilló para suplicar ayuda, fue ignorada por al menos tres empleados que la observaron tras los vidrios.

