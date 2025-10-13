Una mujer se quiebra en vivo al constatar que no le quedó nada tras el dantesco incendio en Pamplona Alta, luego de regresar de un viaje a Trujillo y encontrar solo escombros. Olinda Armas, quien habitó el lugar durante catorce años desde la invasión original, relata entre lágrimas que su hija y sus dos nietos se salvaron milagrosamente del siniestro.

La pérdida material es total, un vacío que la obliga a enfrentar la perspectiva de comenzar desde cero, tal como hizo cuando llegó por primera vez al asentamiento humano. Su testimonio refleja la resiliencia de los pobladores, quienes ahora deberán repetir el esfuerzo de construir sus viviendas sin recursos suficientes, en medio de una emergencia humanitaria que afecta a cientos de familias en la zona.

