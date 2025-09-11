Mujer se salva de robo en Piura tras gritar y ahuyentar a delincuentes que intentaron arrebatarle su cartera en plena calle. El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando los ladrones descendieron de un mototaxi y uno de ellos jaloneó a la víctima en repetidas ocasiones, aunque finalmente abandonó el ataque tras la resistencia de la mujer.

Vea también: Dueño de botica enfrenta a ladrones con escoba en San Martín de Porres

Los delincuentes huyeron en el vehículo tras el fallido intento, lo que generó temor entre los vecinos de la zona que aseguran que no es el primer caso registrado en el distrito. La Policía ya investiga el caso y busca identificar a los responsables, mientras residentes de Piura alzan su voz de protesta y exigen acciones urgentes para frenar la inseguridad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO