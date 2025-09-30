La intervención policial con una pistola eléctrica en Países Bajos logró controlar una violenta pelea callejera entre dos hombres, quienes, tras una discusión cargada de insultos y amenazas, comenzaron a intercambiar golpes en la vía pública, desatando un momento de alta tensión. Aunque dos oficiales mujeres intentaron inicialmente calmar los ánimos mediante el diálogo, uno de los involucrados se mostró desafiante y desobedeció las órdenes, al punto de lanzarse a agredir físicamente a su contrincante, una acción que forzó el uso de fuerza proporcional para evitar mayores consecuencias.

La oficial accionó su Taser y descargó el arma no letal directamente sobre el agresor, quien colapsó en la vereda y quedó completamente inmovilizado en cuestión de segundos, sin capacidad de continuar con la pelea. Este procedimiento, que fue registrado en video, evitó que la confrontación escalara hacia un desenlace sangriento.

