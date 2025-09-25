En un directo de TikTok se transmitió el brutal asesinato de tres jóvenes, entre ellas una adolescente de 15 años, a manos de una banda de narcotraficantes en Argentina. El caso está siendo investigado por la policía, quién confirmó que las torturas y crímenes se difundieron en un grupo de unas 45 personas.

Las víctimas fueron identificadas como Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, de 21. Según las primeras investigaciones, las tres asistieron voluntariamente a lo que creyeron que era una fiesta. Les habrían ofrecido 300 dólares por acudir, pero en realidad eran conducidas a la llamada “casa del horror“, a las afueras de Buenos Aires, donde fueron secuestradas y asesinadas.

El Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, ha confirmado que el crimen fue transmitido en directo en la plataforma: “Se trataba de un grupo cerrado de unas 45 personas. Esa es la información que hemos obtenido hasta el momento de la investigación“, declaró.

Las sospechas apuntan a que la banda de narcotraficantes responsabilizaba a las jóvenes de haber robado cuatro kilos de cocaína. Aunque esta versión aún no se ha confirmado, los investigadores creen que el castigo fue un mensaje mafioso. “Es relevante para el motivo de los asesinatos: el líder de la pandilla está diciendo ‘esto es lo que te pasa si me robas drogas’“, apuntó Alonso.