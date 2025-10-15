Una multitudinaria protesta se desarrolla en la Plaza dos de Mayo donde la Generación Z y diversos colectivos sociales exigen medidas concretas contra la inseguridad ciudadana que mantiene en alerta a la población. Los manifestantes, que incluyen facciones del Sutep y grupos del sistema de pensiones, reclaman acciones efectivas frente al sicariato y las extorsiones que han desbordado las calles, reflejando el temor generalizado que incluso lleva a conductores de transporte público a advertir a pasajeros sobre asientos vulnerables a balaceras. La movilización ha generado cortes viales en el centro de Lima, sumándose a los cierres preventivos alrededor del Congreso que ya habían complicado la circulación vehicular.

El tráfico colapsa con una velocidad promedio de 11 km/h durante la hora pico, según reportes del diario El Comercio, situación que se agrava con las protestas y que obliga a muchos limeños a caminar largos tramos para llegar a sus destinos. Las autoridades mantienen un fuerte dispositivo de seguridad mientras los organizadores convocan a más ciudadanos a sumarse a las movilizaciones, argumentando que la criminalidad ha alcanzado niveles críticos donde la población ya no se siente segura al usar el transporte público o transitar por las calles de la capital.

