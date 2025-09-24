La Municipalidad de Barranco prohibió a una familia tomarse fotos con cámara profesional durante una sesión para una quinceañera, generando indignación en redes sociales. La joven, quien vestía su traje de gala para la ocasión, se vio obligada a suspender uno de los momentos más importantes de su celebración, lo que ha desatado una ola de críticas hacia la gestión edil.

Vea también: Donald Trump asocia el paracetamol durante el embarazo con el autismo: ¿Hechos o el mandatario ‘patinó’?

El incidente quedó registrado en un video viral donde se observa a un agente de fiscalización interrumpiendo la sesión fotográfica, argumentando que existía una prohibición expresa sobre el uso de equipos profesionales en espacios públicos. El caso ha generado cuestionamientos sobre la normativa municipal que regula el uso de espacios públicos para actividades fotográficas, especialmente cuando se trata de celebraciones personales y familiares.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO