La Municipalidad de Chorrillos clausuró el local donde se registró el atentado contra la orquesta Agua Marina, que dejó varios heridos la noche del miércoles. Según el gerente municipal, Henry Herrera, el evento no contaba con las garantías ni con la presencia policial requerida, pese a tratarse de una actividad masiva.

El funcionario explicó que el establecimiento conocido como ‘Fuerte Tarapacá’ fue sancionado por no verificar que los organizadores tuvieran las autorizaciones municipales necesarias. “Esto no era un evento privado; le han dado la vuelta a la ley”, afirmó Herrera, al señalar que los permisos se tramitaron como si se tratara de una reunión cerrada.

Como parte de las sanciones, la comuna aplicó una multa de 2 UIT y dispuso la clausura inmediata del local. Además, anunció que el caso será derivado a la Fiscalía para iniciar una denuncia penal contra los responsables por incumplir las normas de seguridad.

Municipio responsabiliza a organizadores del evento

El gerente municipal precisó que tanto los organizadores del concierto como los administradores del recinto deberán asumir las consecuencias. “El Ejército, como entidad que administra el espacio, tenía la obligación de solicitar los permisos municipales antes de autorizar la actividad”, señaló el funcionario.

La comuna también indicó que colaborará con las investigaciones policiales para determinar cómo se permitió la realización del espectáculo sin garantías ni plan de seguridad. “Es un proceso sancionador que podría derivar en responsabilidades penales”, recalcó Herrera.

