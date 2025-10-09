A raíz de la balacera ocurrida en el multitudinario concierto de Agua Marina, la Municipalidad de Chorrillos emitió un comunicado oficial afirmando que los organizadores del evento cumplieron con la solicitud de permisos por la vía regular. De acuerdo con la alcaldía, el pedido fue tramitado siguiendo los procedimientos establecidos y se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos para espectáculos públicos.

La versión de la autoridad ante el ataque

El municipio precisó que la autorización otorgada se basó en la presentación de la documentación necesaria y la coordinación con los organismos de seguridad pertinentes. Tras el ataque, la institución manifestó solidaridad con las víctimas y destacó que el hecho es investigado por la Policía Nacional para esclarecer responsabilidades y determinar el origen del atentado.

En su comunicado, la Municipalidad de Chorrillos fue enfática al señalar que la seguridad interna del concierto era función y obligación exclusiva de la organización contratada para el espectáculo. Las autoridades municipales explicaron que el rol del municipio se concentró en autorizar el evento y fiscalizar el cumplimiento de trámites y aforos, pero la gestión de los controles, resguardo y protección de asistentes correspondía al equipo organizador, tal como lo estipulan las normas vigentes para espectáculos públicos.

Seguridad en conciertos: ¿crisis o negligencia?

El caso ha reabierto la discusión sobre los protocolos de seguridad y la presencia policial en eventos de alto aforo. Expertos y ciudadanos cuestionan si las medidas preventivas son suficientes, y si la coordinación entre organizadores, municipio y policía efectivamente garantiza protección a bandas, artistas y asistentes.