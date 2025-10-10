La Municipalidad de Lima afirma, mediante un comunicado oficial, que “un criminal armado intentó matar al alcalde” Rafael López Aliaga, revelando que el individuo fue reducido por la Policía Nacional mientras portaba un revólver cargado. El sujeto, según la versión de la comuna distrital, confesó que acudió con la expresa intención de dispararle al burgomaestre, un dato que ha elevado la alerta en los círculos de seguridad. Este hecho, que conmociona a la ciudadanía, expone un nivel de amenaza directa que rara vez se había hecho pública con tal nivel de detalle desde una institución estatal.

Asimismo, la entidad edil confirmó la detención de dos personas más vinculadas al acto, uno de las cuales portaba una granada, lo que sugiere una operación planificada con un potencial de violencia mayor. La investigación, que ahora está en manos de las autoridades competentes, busca determinar los vínculos de los detenidos y la posible existencia de una organización criminal detrás del atentado. Estos arrestos, que se produjeron en el marco del operativo de seguridad, han permitido desactivar un riesgo inminente para la integridad del alcalde y su comitiva, según las primeras evaluaciones.

