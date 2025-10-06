La municipalidad impone sanciones a tricicleros cuyos megáfonos generan contaminación sonora, lo que ha motivado una multa que asciende a 5,350 soles. Esta decisión, que también incluye el decomiso de sus unidades y equipos, se aplica porque los niveles de ruido exceden los límites permitidos y alteran la salud pública. Los fiscalizadores actúan ante las quejas vecinales, ya que el bullicio constante provoca trastornos de sueño y ansiedad, afectando la calidad de vida en el entorno.

Muchos comerciantes apoyan la medida al considerar que el ruido es una tortura que dificulta su trabajo diario. Argumentan que la bulla les provoca dolores de cabeza y problemas para concentrarse, lo que perjudica sus ingresos y estabilidad laboral. La medida municipal no busca afectar su economía, sino regular el uso de altavoces para crear un ambiente más saludable, pues la contaminación acústica representa un riesgo silencioso para la comunidad.

