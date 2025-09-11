La Municipalidad de Lima ha emitido un enérgico comunicado titulado “El Ministerio de Transportes sigue mintiendo“, en el que rechaza las afirmaciones del MTC y defiende el estado de los trenes donados por Caltrain. Según la comuna, que cita el mismo informe técnico de Rail Electrical Services presentado por el ministerio, más del 80% de los coches y el 70% de las locomotoras están en buen estado estructural o son rehabilitables sin necesidad de una intervención mayor.

El reacondicionamiento de la flota, que permitiría un ahorro superior a 200 millones de dólares frente a la compra de unidades nuevas, posibilitaría una operación piloto en un plazo de 3 a 6 meses, generando un beneficio social y económico proyectado de 8.700 millones de dólares en 25 años. La MML acusó al MTC de utilizar información apócrifa y de realizar afirmaciones falsas y contradictorias con el documento original.

