La Municipalidad de Lima iniciará la subasta de 17 terrenos debidamente saneados que cuentan con todos los servicios básicos, una oportunidad dirigida a ciudadanos de cualquier región del país que busquen invertir en la capital. Estos lotes, cuyos precios base parten desde los S/ 77,000, están ubicados en distritos con alto potencial de desarrollo como Ate, La Molina y San Martín de Porres, lo que representa una ventaja para quienes deseen adquirir un bien inmueble con todas las garantías legales y en zonas en pleno crecimiento urbano.

El proceso de licitación se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, una locación céntrica que facilita el acceso a los postores interesados en participar de este evento, el cual cuenta con la autorización del Poder Judicial para asegurar la transparencia de las transacciones y la legitimidad de los títulos de propiedad que se adjudicarán a los ganadores.

