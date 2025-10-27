“Sí, tuvimos intimidad”: la confesión que sacude a Chollywood

Durante su participación en el programa El valor de la verdad, Nadeska Widausky respondió sin rodeos a una de las preguntas más esperadas: ¿Tuviste algo con Christian Cueva mientras él estaba con Pamela López?. La modelo confirmó que sí, y detalló que el encuentro ocurrió en un Airbnb en Europa, cuando el futbolista jugaba en el Al-Fateh SC entre 2021 y 2023.

“Fue un choque y fuga”, dijo Nadeska, dejando claro que no hubo una relación formal, pero sí intimidad. Además, reveló que Cueva le hizo regalos costosos y que incluso le propuso viajar a los Emiratos Árabes.

¿Pamela López sabía?

Según Nadeska Widausky, Pamela López no estaba al tanto del encuentro, aunque insinuó que la esposa del futbolista ha “perdonado muchas cosas” en el pasado. “Ella no me tenía en su lista, pero yo estuve ahí”, confesó. La modelo también expuso que Cueva le enviaba mensajes candentes después del encuentro, lo que sugiere que el vínculo no fue tan fugaz como se pensaba.

La revelación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten si Pamela debería continuar con su relación o tomar distancia definitiva.

Reacciones y consecuencias

La confesión de Nadeska ha puesto nuevamente a Christian Cueva en el centro de la polémica. Aunque el futbolista no se ha pronunciado públicamente, su entorno ha evitado comentar sobre el tema. Por su parte, Pamela López ha compartido mensajes en redes que muchos interpretan como indirectas, aunque sin mencionar directamente a Widausky.

El escándalo también ha salpicado a Pamela Franco, ya que Nadeska dejó entrever que Cueva podría haber tenido otro acercamiento con ella, aunque no lo confirmó del todo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO