Nadeska Widausky revela que es ninfómana, ha aceptado dinero a cambio de sexo y fue amante de un exalcalde, confesiones que realizó durante su participación en ‘El Valor de la Verdad‘, donde detalló su vida íntima sin filtros. La modelo afirmó haber tenido un encuentro casual con Christian Cueva, quien le habría obsequiado 1000 dólares, aunque declinó sus invitaciones a Emiratos Árabes porque mantenía una relación con un empresario árabe que le alquiló un departamento en Europa y le entregaba entre 2000 y 3000 euros semanalmente.

Widausky también admitió que le fue infiel al ‘Chemo’ Ruiz, justificando su conducta al compararse con Cleopatra, pues argumenta que utiliza su sexualidad para “forjar su propio imperio”. La joven, quien se define como una persona muy sexual donde la intimidad es uno de sus mayores placeres, explicó que busca vincularse con personas que compartan sus mismos objetivos de progreso, una filosofía de vida que, según sus propias palabras, la impulsa a luchar constantemente por avanzar.

