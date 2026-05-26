Nadeshda Widauswsky, modelo y bailarina con presencia en programas de farándula y redes sociales, fue detenida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La modelo ha sido detenida durante la mañana de hoy 26 de mayo.

Según informes policiales, registraba una requisitoria internacional emitida por Bélgica por los presuntos delitos de proxenetismo, violencia y tráfico ilícito de drogas. Además, la modelo ya tenía un historial policial desde 2015.

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¿Qué está pasando con Nadeska Widausky?

Tras conocerse la detención, crecieron las dudas sobre un presunto vínculo entre Widauwsky y el caso del empresario Gerald Oropeza en 2015. Las autoridades no han confirmado ni descartado esta posibilidad. La información será ampliada en las próximas horas.

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Perfil de la detenida

Widauswsky ha participado en distintos programas de farándula y ha tenido diversas parejas también vinculadas al ámbito del espectáculo. La bailarina cuenta con cuentas activas en TikTok e Instagram, plataformas donde tiene una comunidad considerable de seguidores.



