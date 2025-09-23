La película peruana ‘Nanito’, que explora el amor en la tercera edad, ya está en cines desde el 18 de septiembre, protagonizada por Guido Calderón y bajo la producción de Walter Manrique. La cinta busca tender un puente para reflexionar y cuestionar los estereotipos en torno a la vejez y la muerte, temas de los que se habla muy poco en la sociedad.

A pesar de su valor temático, los productores reclaman un trato justo en la cartelera, ya que actualmente tienen horarios complicados como las 2:00 p.m., lo que limita su acceso al público. El filme demuestra que, cuando se le da una oportunidad, el público responde masivamente, tal como ha ocurrido en Arequipa donde 20 funciones con mejores horarios registraron salas repletas.

