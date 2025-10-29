El cometa interestelar 31 Atlas está incrementando su velocidad mientras se acerca al sol, así lo ha documentado la NASA y diversas agencias espaciales mediante observaciones coordinadas.

Este cuerpo celeste, que viaja inicialmente a 221.000 kilómetros por hora, ha generado expectación en la comunidad científica por su origen en una galaxia distante y sus características poco comunes.

Los expertos astronómicos, que continúan analizando su composición y comportamiento, han verificado que el cometa no se aproximará a la Tierra durante su recorrido por el sistema solar.

El estudio de objetos interestelares como el 31 Atlas, que proporcionan información sobre materiales formados en otros sistemas estelares, representa una valiosa oportunidad para avanzar en la comprensión de la formación galáctica.

