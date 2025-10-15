Jóvenes cambian el mundo desde la ciencia y la tecnología en el NASA Space Apps Challenge 2025, el hackatón global que reunió a más de mil participantes peruanos en seis sedes nacionales organizadas por la Universidad Continental. Durante 48 horas intensivas, donde utilizaron datos satelitales reales proporcionados por la agencia espacial, los competidores desarrollaron soluciones innovadoras como aplicaciones agrícolas que identifican zonas óptimas para cultivos.

Vea también: Los hermanos riñones nos necesitan: Conoce los hábitos y recomendaciones para prevenir enfermedades renales

El evento posiciona al Perú en el mapa de la innovación entre 160 países, ofreciendo a los ganadores nacionales la oportunidad de una pasantía en las instalaciones de la NASA, donde presentarán proyectos que combinan inteligencia artificial con imágenes de satélites de radar. Esta experiencia única, que fomenta el trabajo colaborativo y el uso de herramientas avanzadas, inspira a las nuevas generaciones a transformar sus ideas en iniciativas tangibles.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO