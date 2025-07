Natalia Segura, conocida como ‘La Segura‘, volvió a ser tendencia tras publicar un video en el que afirma que Ignacio Baladán no es el padre de su hijo. La confesión, realizada el 11 de julio, dejó a sus seguidores en shock. “Quiero que se enteren por mí antes que por cualquier boca”, expresó la influencer, mientras explicaba que el color de ojos de su bebé no coincide con el de ninguno de los padres.

¿Una broma o una verdad incómoda?

El video, titulado “GRWM para anunciarles que el papá de mi bebé no es el papá de mi bebé”, generó confusión. Aunque muchos pensaron que se trataba de una revelación seria, otros lo interpretaron como una broma. Baladán, ausente en ese momento, reaccionó en redes diciendo: “¡Estás chistosa porque no estoy en la casa, no!”. Natalia respondió con emojis y risas, dejando entrever que todo podría haber sido una estrategia para llamar su atención.

El detalle que desató la duda

La controversia comenzó cuando seguidores notaron que el pequeño Luca tiene ojos verde aceituna, un rasgo que no comparte ni con Natalia ni con Ignacio, quienes tienen ojos marrones. “¿De dónde salieron esos ojos?”, se preguntó Natalia en el video, asegurando que no le interesa si cambian con el tiempo. “Si a Dios le dio la gana de darle esos ojos claros, yo soy una mujer bendecida”, agregó.

Reacciones divididas entre los fans

Mientras algunos seguidores se tomaron la confesión con humor, otros expresaron preocupación por la estabilidad de la pareja. La historia de amor entre Natalia y el chef uruguayo ha sido seguida de cerca por sus fans desde su participación en “La casa de los famosos”. Esta revelación, aunque posiblemente en tono de broma, ha reavivado el interés por su relación.

¿Crisis o estrategia digital?

Expertos en redes sociales señalan que este tipo de publicaciones pueden formar parte de una estrategia para mantener la relevancia en plataformas digitales. Natalia, con millones de seguidores, sabe cómo generar conversación. Sin embargo, jugar con temas sensibles como la paternidad puede tener consecuencias impredecibles.

Lo que viene para la pareja

A pesar del revuelo, Natalia e Ignacio siguen juntos y han compartido momentos familiares tras el nacimiento de Luca. Aunque por ahora descartan tener otro hijo, la pareja continúa siendo una de las más comentadas en el mundo digital. ¿Fue todo una broma bien ejecutada o hay más detrás de esta confesión? El tiempo lo dirá.

