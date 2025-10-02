El proceso judicial que involucra a Natalia Málaga tuvo un nuevo capítulo en audiencia virtual, donde la Fiscalía formalizó su pedido: un año de pena privativa de libertad suspendida y una reparación civil de 10 mil soles. La exvoleibolista enfrenta la acusación de haber dañado el vehículo de Jessica Zegarra, esposa de Francisco García, hijo de la cantante Eva Ayllón.

Durante la sesión, la defensa de la parte acusadora presentó cuatro medios probatorios, entre ellos videos, peritajes y presupuestos de reparación automotriz. Estos documentos, según sostuvieron, buscan acreditar tanto el daño patrimonial como el moral sufrido por Zegarra.

En paralelo, el fiscal del caso sustentó la solicitud de sanción a partir de los ingresos económicos de Málaga, quien admitió que percibe pagos variables como mánager de Eva Ayllón y que en ocasiones recibe 500 soles por actividad puntual. Con esta base, se calculó la multa y el monto de reparación civil reclamado por la parte agraviada.

Los cálculos económicos en audiencia

La exentrenadora de vóley detalló que percibe un sueldo de 1,050 soles en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y que administra una academia de vóley con ingresos variables que pueden alcanzar hasta 12,000 soles en verano. Sin embargo, llamó la atención la cifra mencionada respecto a su labor como representante de Eva Ayllón, donde aclaró que no tiene un sueldo fijo.

Con esos datos, el fiscal estableció un promedio diario de S/251.66 y fijó la multa en 1,887.30 soles por 30 días. A esto se suma la pretensión de la parte civil, que exige 1,200 soles por daño patrimonial y 8,800 soles por daño moral, alcanzando un total de 10,000 soles.

