Natalia Málaga, exvoleibolista y actual representante de Eva Ayllón, sorprendió a más de uno al revelar cuánto gana por trabajar como mánager de la reconocida cantante criolla. La confesión ocurrió durante una audiencia judicial, donde tuvo que detallar sus ingresos económicos frente al juez.

En medio de su declaración, Málaga explicó que no cuenta con un sueldo fijo en esta labor, sino que percibe pagos por actividad puntual. La revelación generó asombro por la baja cifra que aseguró recibir, teniendo en cuenta la magnitud de la artista a la que representa.

“Son montos referenciales, no tengo un sueldo fijo. (…) Gano 500 soles en los momentos que hago mi trabajo”, indicó la exentrenadora de la selección nacional de vóley, dejando en claro que su vínculo laboral con Eva Ayllón funciona bajo honorarios eventuales.

Otras fuentes de ingresos

Durante la misma audiencia, la exvoleibolista detalló también sus demás fuentes de ingresos. Explicó que recibe un sueldo fijo de S/1.050 por su cargo en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y que administra una academia de vóley, que se ha convertido en un soporte económico para ella.

Sobre este emprendimiento, Málaga señaló que las ganancias varían según la temporada: en verano puede llegar a obtener hasta S/12.000, mientras que el resto del año los ingresos fluctúan entre S/5.000 y S/6.000 mensuales.

