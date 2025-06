La exvoleibolista Natalia Málaga conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje de despedida para su mascota ‘Chiky’, quien falleció recientemente. A través de su cuenta de Instagram, la también entrenadora mostró el profundo vínculo que la unía a su perro.

“Chiky, imposible olvidarme de ti, estarás en mi corazón. Cuántos recuerdos me dejas en la casa, no va a ser lo mismo sin ti”, escribió la exdeportista junto a un video donde se le ve acariciando al can. El clip generó una ola de reacciones por parte de sus seguidores.

Entre los mensajes, destacó el de la actriz Patricia Portocarrero, quien comentó: “Naty, te abrazo muy fuerte. Se queda un pedacito del corazón roto cuando se va un familiar perruno”. Los fans también expresaron su apoyo y empatía frente a la pérdida de Málaga.

“Realmente imposible, fuerzas”, “Tanto amor que dan los perritos. Es un amor incondicional” y “Lo siento mucho”, fueron algunos de los comentarios que recibió. La publicación ha sido interpretada como una forma de canalizar el dolor y rendir homenaje a quien fue su inseparable compañero.

