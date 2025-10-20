Natalia Salas aclara que seguirá con su boda pese al cáncer, afirmando que “con más ganas nos queremos casar”. La actriz, quien enfrenta un nuevo proceso de metástasis en una vértebra tras superar un cáncer de mama, demuestra el mismo espíritu inquebrantable que siempre la ha caracterizado, mostrándose decidida a no postponer su enlace con Sergio Coloma, padre de su hijo. Magaly Medina, quien compartió esta noticia en su programa, destacó la actitud optimista de la artista, cuya sonrisa permanece intacta ante este desafío de salud que ya había superado anteriormente.

La celebración nupcial, programada para noviembre, continúa su preparación sin que la enfermedad logre afectar sus planes, pues actualmente la actriz disfruta de su despedida de soltera en una isla del Caribe junto a sus amigas más cercanas.

