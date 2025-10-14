Natalia Salas alzó la voz en redes sociales para expresar su profunda molestia contra las marcas y personas que, en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, se maquillan o simulan tener una cicatriz de mastectomía. La actriz, quien ha enfrentado esta enfermedad, calificó estas acciones como una “burla” y una clara “falta de respeto” hacia las verdaderas pacientes oncológicas.

“Sería hermoso que no maquillen a personas conocidas para simular la cicatriz de una mastectomía. Porque les cuento que la rayita pintada que les han hecho por encima de sus mamas reales… no se parece en nada”, escribió indignada.

Además, subrayó que ninguna mujer que ha pasado por una operación de este tipo “va por la vida enseñando la cicatriz”, dejando claro lo doloroso y delicado que resulta trivializar esta experiencia.

Salas también reflexionó sobre la empatía y criticó la superficialidad con la que algunas marcas abordan esta causa solo en octubre: “Soy una abanderada de la prevención con todo mi ser. Pero como me repugna los que se acolieran y/o solo se acuerdan del cáncer en octubre. (…) La gente es diagnosticada todo el año: no solo en octubre”, enfatizó.

