Natalia Salas abrió su corazón en el podcast de Magaly Medina y contó a detalle todo el proceso que vivió junto a su futuro esposo y padre de su hijo, Sergio Coloma, el pilar fundamental que lo acompañó en su lucha contra el cáncer.

La actriz detalló el proceso físico que vivió durante la etapa más dura de su enfermedad: “Tenía 15 kilos de más, no tenía pelo, me faltaba una teta, estaba rellena de corticoides, celulítica al mango, me miraba al espejo y no me reconocía“, dijo inicialmente.

En ese sentido, resaltó el por qué Sergio es el amor de su vida: “¿Ustedes creen que él me hizo sentir que era fea en algún momento? Nunca. Entonces, yo decía: ‘esta no es la que él conoció, esta no es la mujer de la que él se enamoró’. Pero el amor muta y yo muté físicamente. ¿Cómo no me voy a casar con él?“, añadió con lágrimas en los ojos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO