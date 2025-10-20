A través de una publicación en Instagram, la actriz Natalia Salas reveló que el cáncer ha reaparecido en su vida. “Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no?”, escribió la artista.

La noticia fue compartida en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, lo que le dio aún más fuerza a su mensaje de prevención. Salas explicó que la metástasis se ha alojado en una de sus vértebras, y aunque el diagnóstico es delicado, mantiene una actitud firme y esperanzadora.

Un mensaje de fortaleza y conciencia

La actriz, recordada por su papel en “Al fondo hay sitio” y otras producciones nacionales, agradeció el apoyo de sus seguidores y colegas del medio artístico. “Sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, expresó Natalia Salas en otra publicación. Su testimonio ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido mensajes de aliento y admiración por su valentía.

Salas también aprovechó para recordar la importancia de los chequeos preventivos. “No dejen pasar sus controles. El cáncer no avisa, pero sí se puede detectar a tiempo”, señaló, instando a sus seguidores a priorizar su salud.

Natalia Salas continúa la lucha contra el cáncer

Natalia Salas enfrentó su primer diagnóstico en 2022, cuando fue sometida a una mastectomía y tratamiento oncológico. En 2023, celebró haber tocado la campana que simboliza el fin de la terapia, y desde entonces se mantuvo activa en redes, compartiendo su proceso de recuperación. El nuevo diagnóstico, aunque doloroso, no ha quebrado su espíritu.

“Estoy rodeada de amor, de fe y de profesionales que me cuidan. Esta es solo otra batalla que voy a ganar”, concluyó en su mensaje. La actriz continuará con su tratamiento y ha pedido privacidad para enfrentar esta etapa junto a su familia.