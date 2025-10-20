“Retirarme los ovarios y más”: decisión médica y emocional

Tras revelar que el cáncer de mama que enfrentó en 2022 ha regresado con metástasis en una vértebra, Natalia Salas anunció que se someterá a una delicada operación para extirparse los ovarios. La actriz compartió la noticia en sus redes sociales, explicando que la intervención busca evitar que la enfermedad se aloje en otros órganos vulnerables.

“Me van a retirar los ovarios y más”, expresó con firmeza, aunque sin perder la serenidad que la caracteriza. Salas se encuentra actualmente en tratamiento oncológico y ha reiterado que mantiene una actitud positiva frente a esta nueva etapa. “Estoy rodeada de amor, fe y profesionales que me cuidan”, agregó.

Natalia Salas y una batalla que no se detiene

La actriz, recordada por su participación en “Al fondo hay sitio” y otras producciones nacionales, ya había enfrentado una mastectomía y tratamiento intensivo en 2022. En esta ocasión, el diagnóstico fue detectado gracias a sus chequeos médicos constantes, lo que le permitió actuar rápidamente.

“Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no?”, escribió en un post que conmovió a miles de seguidores. La operación, aunque compleja, forma parte de un plan integral para frenar el avance del cáncer y preservar su calidad de vida.

Apoyo incondicional y mensajes de esperanza

Desde que compartió su situación, Natalia Salas ha recibido una ola de solidaridad por parte de colegas, seguidores y medios de comunicación. Su pareja, Sergio Coloma, también le dedicó un emotivo mensaje: “Tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”.

La actriz ha pedido a sus seguidores que la “piensen bonita” y que no dejen de hacerse chequeos preventivos. Su testimonio se ha convertido en un llamado de conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el acompañamiento emocional en procesos de salud complejos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO