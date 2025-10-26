La macabra escena de un celular explotado junto al cuerpo de una adolescente en Villa El Salvador simuló ser un accidente, pero el Protocolo de Necropsia, que es absolutamente revelador, desmintió esta versión al establecer que Lauris Chirino Figueroa de 16 años fue estrangulada. La investigación, que se centra en un vecino con formación militar, descartó que el incendio fuera la causa real de muerte, ya que evidencias como el teléfono intacto y quemaduras idénticas en el sospechoso lo delatan.

Vea también: Grupo artístico fue atacado por gatilleros cuando animaba una fiesta en el Callao

El principal implicado es José Gregorio Plaza, un ciudadano venezolano expareja de una prima de la víctima, quien habría montado la escena del incendio para encubrir su crimen, luego de que la joven lo reportara en sus chats. La pesquisa, que ya lo tiene detenido, revela que usó su entrenamiento táctico para manipular la evidencia, aunque las marcas de forcejeo y los últimos mensajes de Lauris lo señalan irrefutablemente como el presunto verdugo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO