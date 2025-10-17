Los negocios en las inmediaciones de la plaza Mayor se reactivan después de las movilizaciones de la ‘Generación Z’, mostrando una recuperación en su actividad comercial con establecimientos que atienden con normalidad. Sangucherías como “El Chinito“, que ofrece pan con chicharrón, y pollerías alrededor del jirón de la Unión funcionan con clientes que pueden sentarse sin inconvenientes, aunque el acceso directo a la plaza principal permanece restringido.

Esta reactivación, que incluye la celebración de eventos como bodas en la Catedral de Lima, evidencia un paulatino retorno a la normalidad en el centro histórico de la capital tras el período de protestas. Los comerciantes mantienen abiertos sus establecimientos mientras expresan preocupación ante la posible implementación de un toque de queda que afectaría sus operaciones nocturnas. Los empresarios, cuyos negocios dependen del horario extendido de atención, han solicitado al gobierno evaluar los impactos económicos que esta medida generaría en sus ganancias diarias.

