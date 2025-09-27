La confesión de Néstor Villavieja sobre su infidelidad ha dejado a todos más perdidos que un pulpo en un garaje, especialmente cuando argumentó que Florcita “estaba marchita”, como si justificar un desliz fuera cuestión de jardinería. Resulta que, según su peculiar código moral, llevar su “polen a otro estambre” era una necesidad biológica. Mientras tanto, su sobrina Paty intentaba salvar la situación con el chiste del “al agua patos”, un giro inesperado que solo consiguió que todos sintieran pena ajena y una necesidad urgente de ir a una piscina.

El relato alcanzó su punto más absurdo cuando Néstor detalló su affair en el gimnasio, un lugar donde supuestamente se iba a poner fitness pero que terminó siendo el escenario de un batido de frutas con final controversial. Confesó que conoció a una chica que, tras los ejercicios, lo acompañaba a su casa con el único fin de “pelarle el plátano”, un eufemismo tan transparente que hasta Beto, el conductor, se quedó sin palabras. La historia, que prometía un escándalo de infidelidad, se convirtió en un manual de cómo arruinar una dieta y una relación al mismo tiempo, dejando claro que su verdadera pasión no era el ejercicio, sino los batidos cargados de carbohidratos.

