“Ella aportó cuando yo no tenía trabajo”

Néstor Villanueva sorprendió al público al admitir que, en ciertos periodos de su relación con Florcita Polo, fue ella quien sostuvo económicamente el hogar. “La verdad es que, si me pongo a pensar bien, ha habido momentos en los que he estado sin trabajo, entonces ella ha aportado para los alimentos, para los gastos de casa, y tengo que aceptar y reconocerlo porque así ha sido”, declaró en el programa conducido por Beto Ortiz.

El cantante explicó que su economía familiar siempre fue fluctuante, y que ambos se apoyaban según sus posibilidades. “Si a ella le va mal, yo estoy ahí; si a mí me va mal, ella está ahí. Eso ha pasado. Si dijera que nunca ha puesto, sería mentirte, sería machista”, añadió, defendiendo la dinámica compartida que mantuvieron como pareja.

Néstor Villanueva: “Le enseñé a cocinar, a cambiar pañales”

Más allá del aspecto financiero, Villanueva también habló sobre su rol dentro del hogar. Aseguró que asumió tareas domésticas y de crianza cuando Florcita salía a trabajar. “Cuando ella se iba de viaje, yo siempre he compartido con mis hijos, cocinaba. Por ejemplo, yo le enseñé a cocinar, le enseñé a cambiar los pañales, a preparar la leche para los bebés”, relató, destacando que sus padres le enseñaron a desenvolverse en las labores del hogar.

El artista defendió su participación activa en la vida familiar y rechazó los estigmas que rodean a los hombres que reciben apoyo económico de sus parejas. “Muchas veces lo vemos mal cuando decimos que la mujer nos ha dado, pero eso no debería ser así”, reflexionó.

Susy Díaz, siempre presente en la relación

Durante la entrevista, Néstor Villanueva también mencionó el papel de Susy Díaz, madre de Florcita, en su matrimonio. Según el cantante, la excongresista solía intervenir en sus decisiones como pareja. “Siempre se metía a opinar de algo y le decía que yo no era un hombre que le convenía”, recordó, asegurando que esas constantes críticas afectaron su relación.

Villanueva confesó que le dolió escuchar de boca de su exsuegra que era “un vago”, y defendió su trayectoria como músico. “La mamá de mis hijos me conoció trabajando en una orquesta, no en la calle ni haciendo cosas malas”, afirmó con firmeza.