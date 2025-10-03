El streamer peruano Arturo Fernández, conocido como Neutro, vivió un tenso momento en República Dominicana luego de ser intervenido por agentes policiales cuando manejaba a exceso de velocidad. El creador de contenido se negó inicialmente a descender del vehículo y discutió con los efectivos, lo que terminó con él esposado en plena vía pública.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al influencer alterado mientras cuestionaba la intervención. El problema se agravó porque Neutro no contaba con los documentos del automóvil, ya que pertenecía a un amigo. La situación solo se calmó cuando el dueño del vehículo llegó hasta el lugar para aclarar el incidente.

“Yo vengo de Perú y tú no puedes bajarme del carro. Te voy a dar mis documentos, pero no puedes bajarme del carro. Te estoy diciendo que yo no voy a bajarme del carro, no puedes bajarme del carro a mí. Yo no soy un delincuente, no me toques. Te voy a dar mis documentos, pero no me voy a bajar del carro. ¿Por qué me voy a bajar del carro?”, reclamó Neutro en medio de la intervención.

La discusión con la policía

Durante el altercado, los efectivos intentaron persuadir al streamer para que colaborara. En un momento, uno de los agentes le advirtió que estaba arriesgando su seguridad y la de terceros al manejar en exceso de velocidad. En tanto, ‘Neutro’ se negó en todo momento a colaborar con ellos.

Tras resolverse el problema, la policía le advirtió: “Cuando la policía te pare, desmontate como la gente que nosotros estamos para cuidarlos a ustedes. Nosotros no los paramos porque sí. Yo te estoy cuidando la vidas a ti y a un tercero porque la velocidad en que tu ibas podsías chocas a otra persona o tener un accidente. No veas a la policía como un enemigo”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO