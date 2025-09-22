En New York, Dina Boluarte destacó los avances en igualdad de género durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. La mandataria, quien viajó con autorización del Congreso peruano, participó en la reunión de alto nivel que conmemora el 80 aniversario de la organización internacional. La presidenta se encuentra en Estados Unidos desde el 21 de septiembre, fecha en que inició su agenda oficial acompañada por la delegación peruana.

En su intervención, Boluarte enfatizó las acciones concretas implementadas por su gobierno para mejorar la situación de las mujeres y niñas en el Perú, proyectando una imagen de compromiso ante la comunidad global. Su presencia en este foro, que concluye el jueves 25, busca posicionar al país como un actor serio en materia de derechos de la mujer. Este espacio, reservado para líderes mundiales, permite al Perú mostrar sus progresos y reforzar su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible en igualdad de género.

