Escolares son asaltados tras salir del colegio en Los Olivos, específicamente en el jirón Chavín de la urbanización Los Naranjos, donde dos delincuentes en motocicleta atacaron a cinco menores el último domingo. Los adolescentes, quienes fueron despojados de sus celulares y sometidos a intimidación, representan la creciente vulnerabilidad de los estudiantes en una zona donde estos hechos se han normalizado.

Las cámaras de vigilancia municipales instaladas en el sector no han funcionado como disuasivo, pues las imágenes captadas no permiten identificar con claridad las placas de los vehículos utilizados por los criminales. Esta situación de inseguridad constante, que los residentes describen como “el pan de cada día”, limita la libertad de movimiento de los jóvenes y genera angustia permanente en las familias.

