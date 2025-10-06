Nicola Porcella niega sus raíces peruanas al afirmar que su “sangre es mexicana”, declaración que generó una fuerte reacción de Magaly Medina en su programa. La ‘Urraca’ tildó al modelo de “huachafo”, argumentando que aunque un país te reciba bien y tengas éxito profesional, nunca debes renegar de tus orígenes, especialmente cuando tus raíces familiares están profundamente conectadas con el Perú.

Medina cuestionó la postura del popular peruano al considerar que busca “caer bien en un país que no es el tuyo”, aunque añadió irónicamente que “tampoco es para decir “wow”, que nos perdemos si no lo consideran peruano”, reflejando una mezcla de indignación y desdén hacia lo que calificó como una actitud “facilista” del ex chico reality.

